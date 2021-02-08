YAŞAT: До сих пор были нанесены визиты семьям 2 745 шехидов

В целом посетили 11 847 членов семей шехидов и раненых

Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT) продолжает мероприятия в связи с восстановлением здоровья тяжело раненых ветеранов (гази).

Как передает Report, до сих пор Фонд посетил семьи 2 745 шехидов.

В то же время до сих пор были взяты обязательства в отношении 1 960 человек, продолжается решение их проблем. Зарегистрировано обращение 288 раненых. В целом посетили 11 847 членов семей шехидов и раненых.

С целью упрощения обращения в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем предоставления регулярных отчетов сдан в эксплуатацию портал yashat.gov.az. кроме того, функционирует call-центр Фонда – 8110.