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YAŞAT: До сих пор были нанесены визиты семьям 2 745 шехидов

YAŞAT: До сих пор были нанесены визиты семьям 2 745 шехидов В целом посетили 11 847 членов семей шехидов и раненых
Внутренняя политика
8 февраля 2021 г. 12:18
YAŞAT: До сих пор были нанесены визиты семьям 2 745 шехидов
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Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT) продолжает мероприятия в связи с восстановлением здоровья тяжело раненых ветеранов (гази).

Как передает Report, до сих пор Фонд посетил семьи 2 745 шехидов.

В то же время до сих пор были взяты обязательства в отношении 1 960 человек, продолжается решение их проблем. Зарегистрировано обращение 288 раненых. В целом посетили 11 847 членов семей шехидов и раненых.

С целью упрощения обращения в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем предоставления регулярных отчетов сдан в эксплуатацию портал yashat.gov.az. кроме того, функционирует call-центр Фонда – 8110.

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Версия на азербайджанском языке "YAŞAT": İndiyədək 2 745 şəhid ailəsi ziyarət olunub

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