Вице-премьер Ягуб Эйюбов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов проголосовал на президентских выборах.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов проголосовал на президентских выборах.

Как сообщает Report, вице-премьер воспользовался избирательным правом на участке № 6 Сабаильского избирательного округа № 7.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".