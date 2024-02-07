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Вице-премьер Ягуб Эйюбов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Вице-премьер Ягуб Эйюбов проголосовал на внеочередных президентских выборах Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов проголосовал на президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:54
Вице-премьер Ягуб Эйюбов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов проголосовал на президентских выборах.

Как сообщает Report, вице-премьер воспользовался избирательным правом на участке № 6 Сабаильского избирательного округа № 7.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоYaqub Eyyubov səs verib

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