​Ядигяр Садыгов: ПНФА отказалась от предложения партии "Мусават" о сотрудничестве"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Выйдя их тюрьмы Тофик Ягублу думал, что ему удастся построить отношения между партией "Мусават" и партией Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Однако, его предложения не были приняты".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель председателя партии "Мусават" Ядигяр Садыгов.

Он подчеркнул, что партия "Мусават" выступила с предложением о совместном посещении 28 мая памятника Мамед Амину Расулзаде, однако ПНФА не приняла предложения: "Если инициатива исходит от партии "Мусават", значит мы заинтересованы в построении отношений. Однако, противоположная сторона отказывается. Национальный совет, в котором представлены ПНФА и другие организации, считает, что структура уже сформировалась, это удачный вариант, и те, кто желает единства, должны действовать в данной организации. Партия "Мусават" не придерживается этой точки зрения. Даже покидая Национальный совет, партия "Мусават" заявляла, что отдает предпочтение функциональному сотрудничеству с партиями".

Заместитель башгана "Мусават" отметил, что в настоящее время на повестке не стоит вопрос создания в оппозиционном лагере нового союза. Партия "Мусават" продолжает свою деятельность. В работе партии есть некоторые слабые моменты, которые следует ликвидировать. Наша партия готова идти впереди народа. В случае, если в стране не произойдет чего-то необычного, партия "Мусават" приступит к подготовке к президентским выборам 2018 года".