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Выжившие при крушении лайнера AZAL члены экипажа награждены орденом "Решадет" 1-й степени

Выжившие при крушении лайнера AZAL члены экипажа награждены орденом "Решадет" 1-й степени Выжившие при крушении лайнера AZAL члены экипажа награждены орденом "Решадет" 1-й степени
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 17:46
Выжившие при крушении лайнера AZAL члены экипажа награждены орденом Решадет 1-й степени

Выжившие при крушении пассажирского лайнера AZAL члены экипажа награждены орденом "Решадет" 1-й степени.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, бортпроводники Асадов Зульфугар Сардар оглы и Рагимли Айдан Вагиф гызы награждены орденом за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей и спасение жизней пассажиров во время аварии.

"Благодаря высочайшему профессионализму, мужеству и отваге пилотов и бортпроводников, самолету удалось совершить аварийную посадку, и часть пассажиров была спасена", - говорится в распоряжении.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

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Версия на английском языке Flight attendants injured in plane crash awarded with 1st Degree Bravery Order
Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında xəsarət alan bələdçilər “Rəşadət” ordeni ilə təltif edilib

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