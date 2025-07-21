Выжившая в Ходжалы: Мы пробыли в лесу два дня, прежде чем смогли добраться до Агдама

Выжившая в Ходжалы: Мы пробыли в лесу два дня, прежде чем смогли добраться до Агдама

В ходе судебного процесса в Бакинском военном суде над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях, потерпевшая Шахла Талыбова рассказала, что в 1988 году была депортирована из Армении, после чего поселилась в Шушинском районе, а затем переехала в Ходжалы в связи с работой супруга.

Как сообщает Report, женщина отметила, что во время начавшихся притеснений азербайджанцев в их автобус бросили камень, и осколок стекла попал в глаз ее 10-дневного ребенка.

Рассказывая о Ходжалинском геноциде, совершенном армянами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, Талыбова заявила, что во время геноцида им с семьей удалось с трудом убежать в лес, где они пробыли два дня, прежде чем смогли добраться до Агдама. По ее словам, свекор и свекровь находились в заложниках семь дней, другие родственники также оказались в заложниках, часть из них пропали без вести.

"Мои дети получили тяжелую психологическую травму. Уже будучи в Баку, дочь принимала звезды за ракеты. Увидев их в небе, она говорила: "Мама, запускают ракеты, пойдем отсюда…", - добавила женщина.

Отметим, что в Бакинском военном суде продолжается суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.