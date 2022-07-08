Вюсал Гулиев: Деятельность НПО в регионах следует усилить

”Сегодня аксакалам, ветеранам со стороны государства уделяется очень большое внимание и забота".

”Сегодня аксакалам, ветеранам со стороны государства уделяется очень большое внимание и забота".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела Администрации президента Азербайджана по работе с НПО и коммуникациям Вусал Гулиев, выступая на Форуме сотрудничества неправительственных организаций, где участвовали также аксакалы и ветераны.

Он отметил необходимость усиления деятельности неправительственных организаций в регионах: “Сегодня есть немало проблем, волнующих общество. Среди них и вопросы, связанные с образованием девочек, наркоманией. В связи с этим на НПО также ложатся определенные обязательства и их деятельность следует усилить".

В.Гулиев отметил неудовлетворительную деятельность общественных советов в регионах: "Мы хотим, чтобы на местах общественные советы, ветеранские организации, аксакалы проявляли активность в осуществлении общественного контроля”.