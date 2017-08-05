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    Высказано официальное мнение по поводу информации о демонтаже флагшток на Площади государственного флага

    В период техосмотра при необходимости возможен съем частей флагштока

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Высказано официальное мнение по поводу информации о съеме флагшток на Площади государственного флага.

    Как сообщил Report завотделом Управления приморского бульвара при кабинете министров Назим Меджидов, информация о демонтаже флагштока не соответствуют действительности.

    Он отметил, что уже минует 7 лет с создания Площади государственного флага: "Установленный на площади флагшток по техническим характеристикам с технологической точки зрения совершенное устройство. Согласно инструкции, этот флагшток регулярно следует проводить работы по общему техосмотру и оценке. В этот раз состоится капитальный техосмотр".

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