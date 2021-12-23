Выросла зарплата сотрудников Службы внешней разведки

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих Службы внешней разведки и должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих Службы внешней разведки и должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Как сообщает Report, в соответствии с указом денежное обеспечение военнослужащих Службы внешней разведки (за исключением военнослужащих срочной службы) увеличено на 20% от их должностных окладов.

Месячные должностные (тарифные) оклады гражданских работников Службы внешней разведки, не являющихся государственными служащими, увеличены в среднем на 20%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.