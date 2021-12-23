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Выросла зарплата сотрудников Службы внешней разведки

Выросла зарплата сотрудников Службы внешней разведки Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих Службы внешней разведки и должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся государственными служащими.
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 17:06
Выросла зарплата сотрудников Службы внешней разведки

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих Службы внешней разведки и должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Как сообщает Report, в соответствии с указом денежное обеспечение военнослужащих Службы внешней разведки (за исключением военнослужащих срочной службы) увеличено на 20% от их должностных окладов.

Месячные должностные (тарифные) оклады гражданских работников Службы внешней разведки, не являющихся государственными служащими, увеличены в среднем на 20%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

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Версия на азербайджанском языке Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşlarının maaşları artırılıb

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