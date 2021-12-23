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Выросла зарплата сотрудников МЧС Азербайджана

Выросла зарплата сотрудников МЧС Азербайджана Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы, сотрудников, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 17:31
Выросла зарплата сотрудников МЧС Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы, сотрудников, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Как сообщает Report, в соответствии с указов к зарплатам военнослужащих срочной военной службы МЧС (за исключением военнослужащих срочной службы) прибавляется надбавка в размере 20% от зарплаты.

К месячным должностным окладам сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, имеющих специальные звания, установлена надбавка в размере 20% от оклада.

Месячные должностные (тарифные) оклады гражданских работников МЧС Азербайджана, не являющихся государственными служащими, увеличены в среднем на 20%.

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Версия на английском языке Salaries increased at Azerbaijan's Emergency Situations Ministry
Версия на азербайджанском языке FHN əməkdaşlarının maaşları artırılıb

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