Выросла зарплата сотрудников МЧС Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы, сотрудников, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы, сотрудников, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Как сообщает Report, в соответствии с указов к зарплатам военнослужащих срочной военной службы МЧС (за исключением военнослужащих срочной службы) прибавляется надбавка в размере 20% от зарплаты.

К месячным должностным окладам сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, имеющих специальные звания, установлена надбавка в размере 20% от оклада.

Месячные должностные (тарифные) оклады гражданских работников МЧС Азербайджана, не являющихся государственными служащими, увеличены в среднем на 20%.