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Выросла зарплата сотрудников ГПС

Выросла зарплата сотрудников ГПС Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала, не являющегося государственным служащим, Государственной
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 16:32
Выросла зарплата сотрудников ГПС

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала, не являющегося государственным служащим, Государственной пограничной службы.

Как передает Report, указом на 20 процентов повышается ежемесячный должностной оклад военнослужащих действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), которых не коснулся ряд дополнений к ежемесячным должностным окладам в 2021 году.

Месячные должностные (тарифные) оклады гражданских служащих ГПС АР, не являющихся госслужащими, повышены в среднем на 20 процентов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного Указа.

ГПС и Минфину Азербайджана поручено принять меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Указ вступит в силу 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке DSX əməkdaşlarının maaşı artırılıb

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