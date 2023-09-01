О нас

Выпускник Гарвардской школы права назначен на высокую должность в Администрации президента

Выпускник Гарвардской школы права назначен на высокую должность в Администрации президента Выпускник юридического факультета Гарвардского университета Араз Поладов назначен на высокую должность в Администрации президента Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 11:24
Выпускник Гарвардской школы права назначен на высокую должность в Администрации президента
Google.az

Выпускник юридического факультета Гарвардского университета Араз Поладов назначен на высокую должность в Администрации президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Араз Поладов получил назначение на должность заведующего сектором развития законодательства отдела законодательства и правовой политики Администрации президента.

Отметим, что Араз Поладов в 2016 году окончил бакалавриат по специальности "юриспруденция" Бакинского государственного университета, в 2017 году получил в Венском университете степень магистра по европейскому и международному бизнес-праву, в 2019-2020 годах обучался в магистратуре Гарвардского университета и стал магистром права (LLM).

Араз Поладов начал свою трудовую деятельность в качестве преподавателя в Бакинском государственном университете в 2017 году, одновременно работал юристом-стажером в филиале компании Baker McKenzie CIS Limited в Азербайджане, в 2018-2019 годах работал юристом в ООО "Юридическая фирма AZİP", в 2020-2021 годах продолжил деятельность в должности управляющего юриста. А.Поладов в 2021-2023 годах являлся юристом в юридической компании Shearman and Sterling в Лондоне.

Араз Поладов с 2022 года является доктором философии по праву.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Harvard Hüquq Məktəbinin məzunu Prezident Administrasiyasında yüksək vəzifəyə təyin edilib

Самое важное

ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди
1 сентября 2023 г. 12:07
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу
1 сентября 2023 г. 11:39
ВС Армении применили ударный БПЛА, ранены двое азербайджанских военнослужащих
ВС Армении применили ударный БПЛА, ранены двое азербайджанских военнослужащих
1 сентября 2023 г. 11:05
Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана
Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана
1 сентября 2023 г. 10:12
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын
ФотоОбеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"
31 августа 2023 г. 16:27
Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын
Обеспечен беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"
31 августа 2023 г. 15:52
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
31 августа 2023 г. 14:57
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
31 августа 2023 г. 10:57
Азербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
ФотоАзербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
30 августа 2023 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi