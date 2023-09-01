Выпускник Гарвардской школы права назначен на высокую должность в Администрации президента

Выпускник юридического факультета Гарвардского университета Араз Поладов назначен на высокую должность в Администрации президента Азербайджанской Республики.

Выпускник юридического факультета Гарвардского университета Араз Поладов назначен на высокую должность в Администрации президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Араз Поладов получил назначение на должность заведующего сектором развития законодательства отдела законодательства и правовой политики Администрации президента.

Отметим, что Араз Поладов в 2016 году окончил бакалавриат по специальности "юриспруденция" Бакинского государственного университета, в 2017 году получил в Венском университете степень магистра по европейскому и международному бизнес-праву, в 2019-2020 годах обучался в магистратуре Гарвардского университета и стал магистром права (LLM).

Араз Поладов начал свою трудовую деятельность в качестве преподавателя в Бакинском государственном университете в 2017 году, одновременно работал юристом-стажером в филиале компании Baker McKenzie CIS Limited в Азербайджане, в 2018-2019 годах работал юристом в ООО "Юридическая фирма AZİP", в 2020-2021 годах продолжил деятельность в должности управляющего юриста. А.Поладов в 2021-2023 годах являлся юристом в юридической компании Shearman and Sterling в Лондоне.

Араз Поладов с 2022 года является доктором философии по праву.