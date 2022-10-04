Выдвинуто предложение о создании в регионах убежищ для жертв торговли людьми

В структуры юстиции направлено предложение о создании в регионах и отдаленных районах Азербайджана убежищ для жертв торговли людьми.

В структуры юстиции направлено предложение о создании в регионах и отдаленных районах Азербайджана убежищ для жертв торговли людьми.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел (МВД), генерал-майор полиции Ази Асланов.

Он отметил, что большинство подобных убежищ находятся в Баку и было бы желательно при содействии НПО и госструктур создать их и в регионах: "В министерстве внутренних дел также существуют убежища для жертв торговли людьми. Однако они предназначены конкретно для жертв преступления. К нам поступают обращения из других структур, с которыми мы сотрудничаем. Мы помогаем размещать жертв. Однако убежища необходимы в регионах и отдаленных районах. Мне кажется, это очень актуальный вопрос, и было бы хорошо, если бы соответствующие структуры рассмотрели его".