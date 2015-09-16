​Выдвинуты кандидатуры в депутаты семи членов Правления ПЕА

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Выдвинуты кандидатуры в депутаты семи членов Правления правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА).

Как сообщает Report, в обнародованном ПЕА списке перечислены имена 7 человек, входящих в Правление партии.

Из Хазарского избирательного округа №14 правящая партия выдвинула кандидатуру первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, из Шарур-Садаракского избирательного округа №1 - кандидатуру председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова, из Шахбуз-Бабекского избирательного округа №5 - кандидатуру заместителя исполнительного секретаря ПЕА, ныне председателя дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Сиявуша Новрузова, из Нефтчалинского избирательного округа №61 - кандидатуру председателя парламентского комитета по региональным вопросам Арифа Рагимзаде, из Физулинского избирательного округа №84 - кандидатуру зампреда Милли Меджлиса Бахар Мурадовой, из Нахчыванского городского избирательного округа №4 - кандидатуру председателя парламентского комитета по аграрной политике Эльдара Ибрагимова и из Гарадаг-Бинагади-Ясамальского избирательного округа №12 - кандидатуру главы русской общины Азербайджана, депутата Михаила Забелина.

В настоящее время в парламенте представлены 8 членов Правления ПЕА. На этот раз не баллотируется лишь один из них - ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов.

Отметим, что в членстве Правления ПЕА - 20 человек. Председателем Правления является президент Азербайджанской Республики, председатель партии Ильхам Алиев. В составе Правления также представлены глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов, заместитель премьер-министра, заместитель председателя ПЕА - исполнительный секретарь Али Ахмедов, первый заместитель министра культуры и туризма Вагиф Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Мехрибан Алиева, председатель Женсовета ПЕА, директор Азербайджанского государственного педагогического колледжа Нурлана Алиева, президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, председатель Акционерного общества "Азерсутикинти" Юсиф Гумбетов, завкафедрой Азербайджанского государственного педагогического университета Низами Худиев, председатель парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов, сотрудник Исполнительного секретариата партии Керим Керимов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, ректор Бакинского государственного университета, депутат Абель Магеррамов, зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова, председатель дисциплинарной комиссии парламента, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, председатель Нахчыванской организации ПЕА, депутат Васиф Талыбов, депутат ММ Михаил Забелин.