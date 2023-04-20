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Выделены средства на строительство дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар

Выделены средства на строительство дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар Нефтчалинского района.
Внутренняя политика
20 апреля 2023 г. 18:42
Выделены средства на строительство дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар Нефтчалинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги, соединяющей 11 населенных пунктов с населением 15 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет первоначально выделено 7 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Министерству экономики Азербайджанской Республики - предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства указанной автомобильной дороги, а Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на английском языке AZN 7m allocated for construction of highway connecting 11 residential areas in Neftchala
Версия на азербайджанском языке Prezident Neftçalada yol tikintisinə 7 milyon manat ayırıb

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