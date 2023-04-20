Выделены средства на строительство дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар Нефтчалинского района.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар Нефтчалинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги, соединяющей 11 населенных пунктов с населением 15 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет первоначально выделено 7 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Министерству экономики Азербайджанской Республики - предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства указанной автомобильной дороги, а Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.