Выделены средства на капремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф

На капитальный ремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района выделено 9,5 миллиона манатов

На капитальный ремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района выделено 9,5 миллиона манатов

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, на завершение капитального ремонта автомобильной дороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф, соединяющей 9 населенных пунктов с населением в семь тысяч человек, из средств, предусмотренных на капитальные вложения в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, Государственному агентству автомобильных дорог выделено 9,5 миллионов манатов.