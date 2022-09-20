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Выделены средства на капремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф

Выделены средства на капремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф На капитальный ремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района выделено 9,5 миллиона манатов
Внутренняя политика
20 сентября 2022 г. 15:01
Выделены средства на капремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф

На капитальный ремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района выделено 9,5 миллиона манатов

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, на завершение капитального ремонта автомобильной дороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф, соединяющей 9 населенных пунктов с населением в семь тысяч человек, из средств, предусмотренных на капитальные вложения в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, Государственному агентству автомобильных дорог выделено 9,5 миллионов манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani President allocates $5.6M for overhaul of Dashkasan-Khoshbulag-Astaf highway
Версия на азербайджанском языке Daşkəsən-Xoşbulaq-Astaf avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 9,5 milyon manat ayrılıb

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