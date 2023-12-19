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Выделены средства на капитальный ремонт автодороги Дюрия-Шумруд Астаринского района

Выделены средства на капитальный ремонт автодороги Дюрия-Шумруд Астаринского района Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Дюрия-Шумруд Астаринского района.
Внутренняя политика
19 декабря 2023 г. 13:30
Выделены средства на капитальный ремонт автодороги Дюрия-Шумруд Астаринского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Дюрия-Шумруд Астаринского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Дюрия-Шумруд, соединяющей 2 населенных пункта с населением 1 тыс. человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 800 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, а министерству экономики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги.

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Версия на азербайджанском языке Astaranın Düriyyə-Şümrüd avtomobil yolunun əsaslı təmirinə vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

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