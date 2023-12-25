Выделены средства на капитальный ремонт автодороги в Гейчае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (218 км)-Поту-Улашлы Шихлы-Унгутлю-Череке-Чередже-Шихлар-Халитли-Ениарх-Гаджиагабейли Гейчайского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (218 км)-Поту-Улашлы Шихлы-Унгутлю-Череке-Чередже-Шихлар-Халитли-Ениарх-Гаджиагабейли Гейчайского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (218 км)-Поту-Улашлы Шихлы-Унгутлю-Череке-Чередже-Шихлар-Халитли-Ениарх-Гаджиагабейли, соединяющей 9 населенных пунктов с населением четырнадцать тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,4 млн (один миллион четыреста тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.