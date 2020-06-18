В ряде городов и районов Азербайджана введут двухнедельный жесткий карантин

В ряде городов и районов Азербайджана введут жесткий карантинный режим.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел, представитель Оперативного штаба при Кабинете министров Лейла Абдуллаева.

"Оперативный штаб при Кабинете министров 19 июня примет решение относительно жесткого карантинного режима, который будет применен в Азербайджане", - отметила она.

Жесткий карантинный режим охватит период с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля.

Жесткий карантин введут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Гяндже, Евлахе, Джалилабаде, Лянкяране и Масаллы. На этих территориях выходить из дома можно будет по SMS-разрешению.