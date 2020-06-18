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В ряде городов и районов Азербайджана введут двухнедельный жесткий карантин

Введут двухнедельный жесткий карантинный режим

В ряде городов и районов Азербайджана введут жесткий карантинный режим.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел, представитель Оперативного штаба при Кабинете министров Лейла Абдуллаева. 

"Оперативный штаб при Кабинете министров 19 июня примет решение относительно жесткого карантинного режима, который будет применен в Азербайджане", - отметила она. 

Жесткий карантинный режим охватит период с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля. 

Жесткий карантин введут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Гяндже, Евлахе, Джалилабаде, Лянкяране и Масаллы. На этих территориях выходить из дома можно будет по SMS-разрешению.

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