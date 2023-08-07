Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах

7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах, сообщает Report.
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города ГазахВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах 7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах, сообщает Report.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 10:03
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Версия на азербайджанском языке Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri istismara verilib