Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах

Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах

7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах, сообщает Report.

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7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал