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Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах

Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах 7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах, сообщает Report.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 10:03
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах

7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах, сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri istismara verilib

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