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    Вусал Гусейнов: Процесс выдачи разрешений на работу иностранцам станет прозрачнее и доступнее

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Создается Консультативный совет из представителей действующих в Азербайджане компаний и организаций, привлекающих иностранную рабочую силу".

    Как сообщает Report, об этом сказал глава Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

    По его словам, в совет войдут представители AmCham, Турецкой конфедерации предпринимателей, Азербайджано-Германской внешнеторговой палаты, BP и SOCAR

    Консультативный совет обеспечит более прозрачную и доступную выдачу разрешений на работу иностранцам. В то же время станет возможным отслеживать все процессы в электронном порядке, начиная с предоставления документов на получение разрешения и до выдачи итогового заключения.

    Глава Государственной миграционной службы также коснулся квот для иностранцев на получение разрешений на работу. В.Гусейнов подчеркнул, что предпринимателям следует принять активное участие в определении данной квоты.

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