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Вусал Гусейнов: Азербайджан внимательно относится к защите прав мигрантов

Вусал Гусейнов: Азербайджан внимательно относится к защите прав мигрантов Вопросы защиты прав иностранцев и лиц без гражданства всегда находятся в центре внимания Азербайджана.
Внутренняя политика
16 декабря 2022 г. 16:45
Вусал Гусейнов: Азербайджан внимательно относится к защите прав мигрантов

Вопросы защиты прав иностранцев и лиц без гражданства всегда находятся в центре внимания Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов заявил на проходящем в Баку мероприятии на тему "Мигранты в Азербайджане: равенство, разнообразие и инклюзивность".

В. Гусейнов отметил резкий рост числа мигрантов в мире. Так, если по данным Международной организации по миграции в 2000 году в мире насчитывалось 100 млн мигрантов, то в настоящее время эта цифра возросла до 282 млн человек.

Он подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие позволит его участникам обсудить вызовы в сфере миграции.

На конференции, организованной Государственной миграционной службой и представительством Международного центра по развитию миграционной политики в Азербайджане, принимает участие руководящий состав и сотрудники Государственной миграционной службы, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, а также представители аккредитованного в стране дипкорпуса.

В рамках мероприятия планируется награждение победителей фотоконкурса "Миграция в Азербайджане через ваш объектив" и выступления проживающих в нашей стране иностранных граждан.

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Версия на азербайджанском языке DMX rəisi: “Azərbaycan miqrantların hüquqlarının müdafiəsinə diqqətlə yanaşır”

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