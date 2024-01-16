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Вугар Сулейманов: С ноября 2020 года по сей день от мин очищено 118 тыс гектар территории

Вугар Сулейманов: С ноября 2020 года по сей день от мин очищено 118 тыс гектар территории После окончания Второй карабахской войны (с ноября 2020 года) от мин и взрывчатых боеприпасов было очищено 118 тыс гектаров земли.
Внутренняя политика
16 января 2024 г. 12:35
Вугар Сулейманов: С ноября 2020 года по сей день от мин очищено 118 тыс гектар территории

После окончания Второй карабахской войны (с ноября 2020 года) от мин и взрывчатых боеприпасов было очищено 118 тыс. гектаров территории освобожденных районов.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов.

По его словам, в ходе разминирования в Карабахе было обнаружено и обезврежено более 18 тыс. противопехотных мин, больше 31 тыс. противотанковых мин и более 60 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.

"К сожалению, не обошлось без жертв. С 2020 года по сей день 65 человек погибли в результате подрыва на минах, в целом от них пострадал 341 человек",- добавил Сулейманов.

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