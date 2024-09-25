Вугар Мустафаев обсудил с зарубежными коллегами перспективы сотрудничества в оборонной промышленности

10:56

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев провел ряд встреч в рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian, проходящих в Баку.

Об этом сообщили Report в министерстве.

В частности, В.Мустафаев встретился с делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В.Мустафаев также встретился с делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном. На встрече обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

Кроме этого, министр провел встречу с заместителем генерального директора организации SİBAT Министерства обороны Израиля Шахар Хорев Рачела и региональным директором Яной Шерман. Стороны провели обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества с военно-промышленным комплексом Израиля, достигнута договоренность о проведении взаимных деловых визитов.

В.Мустафаев также провел встречу с Ризваном Пиркилибеску, руководителем аппарата Министерства экономики, предпринимательства и туризма Румынии, в ходе которой особо отмечена важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами, включая оборонную промышленность.

Отметим, что выставки "ADEX-2024" и "Securex Caspian" завершатся 26 сентября.