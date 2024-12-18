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Вугар Алиев: Волонтеры готовы внести вклад в работу по созданию зеленого мира

Вугар Алиев: Волонтеры готовы внести вклад в работу по созданию зеленого мира Председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Вугар Алиев заявил о готовности организации внести вклад в работу по созданию зеленого мира.
Внутренняя политика
18 декабря 2024 г. 17:06
Вугар Алиев: Волонтеры готовы внести вклад в работу по созданию зеленого мира

Председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Вугар Алиев заявил о готовности организации внести вклад в работу по созданию зеленого мира.

Как сообщает Report, об этом он сказал на конференции "Отдай сердце зеленому будущему".

По его словам, объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" стало источником мотивации для шагов в экологической сфере. Мы готовы вносить вклад в работу по созданию зеленого мира, управление отходами, их переработку, сказал он.

Алиев также поблагодарил волонтеров за их активную деятельность во время COP29.

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Версия на азербайджанском языке İttifaq sədri: Yaşıl dünya naminə görülən işlərə töhfə verməyə hazırıq

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