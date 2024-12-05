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Вугар Алиев: Около 21 тыс. волонтеров приняли участие в проектах, реализованных в 2024 году

Вугар Алиев: Около 21 тыс. волонтеров приняли участие в проектах, реализованных в 2024 году 14:43
Внутренняя политика
5 декабря 2024 г. 15:14
Вугар Алиев: Около 21 тыс. волонтеров приняли участие в проектах, реализованных в 2024 году

На президентских выборах в Азербайджане в феврале 2024 года более двух тысяч волонтеров оказали содействие данному процессу во всех регионах республики, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Вугар Алиев, выступая на VII Форуме солидарности азербайджанских волонтеров.

По его словам, 20 914 волонтеров приняли участие в проектах, реализованных в 2024 году.

"Кроме того, волонтеры участвовали в различных проектах, реализованных в Шуше, Агдаме, Лачыне, Зангилане и Физули", - добавил Вугар Алиев.

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Версия на английском языке Vugar Aliyev: About 21,000 volunteers participated in projects implemented in 2024
Версия на азербайджанском языке Vüqar Əliyev: Cari ildə 20 min 914 könüllünü əhatə edən layihələr icra olunub

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