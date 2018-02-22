Втрое увеличена сумма за правовую помощь, оказываемую за счет государства

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что важное значение для осуществления права граждан на получение высококачественной правовой помощи, надежной защиты прав и свобод человека и эффективной деятельности правосудия имеет сильный и авторитетный институт адвокатуры.

Согласно документу, в целях оказания поддержки развитию адвокатуры в рамках работы, проводимой в области усовершенствования и модернизации судебно-правовой системы в нашей стране, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок принять меры для обеспечения Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики соответствующим зданием в городе Баку с целью обеспечения деятельности президиума и других структур Коллегии; в целях обеспечения в регионах Азербайджанской Республики деятельности адвокатских структур Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Шеки и Ширване, где расположены апелляционные суды, суды по тяжким преступлениям и административно-экономические суды, принять меры для обеспечения их соответствующими зданиями (местами); обеспечить увеличение втрое суммы, установленной в соответствии с частью I статьи 20 закона Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности" за правовую помощь, оказываемую за счет государства лицам, не имеющим достаточных средств для оплаты услуг адвоката; принять меры для решения вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, в том числе выделить средства с целью ремонта зданий, находящихся в пользовании Коллегии, приобретения необходимого компьютерного и другого оборудования, а также транспортных средств.