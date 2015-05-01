​Вступили в силу правила об изменении рабочего режима в Азербайджане - СПИСОК

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Вступило в силу распоряжение кабинета министров об изменении рабочего режима.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в связи с проведением l Европейских игр "Баку-2015".

Распоряжение касается работников государственных, а также частных учреждений и организаций, действующих на территории города Баку.

В распоряжении отмечается, что в целях создания условий для беспрепятственного и безопасного передвижения транспортных средств во время I Европейских игр, с 1-го мая по 1-ое июля 2015 года рабочий график сотрудников действующих в Баку государственных органов, государственных учреждений и организаций (за исключением работников учебных заведений и лиц, работающих посменно), с учетом трудовых функций, должен быть составлен следующим образом:

- для 25% работников с 8:00 по 17:00;

- для 25% работников с 8:30 по 17:30;

- для 25% работников с 9:00 по 18:00;

- для 25% работников с 9:30 по 18:30;

Для работников действующих в столице негосударственных учреждений и организаций (за исключением работников учебных заведений и лиц, работающих посменно), с учетом трудовых функций, рекомендуется организовать следующий график работы:

- для 50% работников с 8:00 по 17:00;

- для 50% работников с 8:30 по 17:30.