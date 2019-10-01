Сегодня – 1 октября в Азербайджане вступил в силу закон, предусматривающий повышение трудовых пенсий.

Как сообщает Report, согласно поправке, внесенной Милли Меджлисом в закон "О трудовых пенсиях", сумма пенсии увеличилась на 40 манатов.

Согласно документу, текст статьи закона (минимальная сумма трудовой пенсии) приводится в новой редакции:

"С 1 октября 2019 года минимальная сумма трудовых пенсий определяется в размере 200 манатов. Если сумма назначенной пенсии ниже минимальной суммы трудовой пенсии, выплачивается, с доведением до этой суммы".

Кроме того, пенсионный капитал, зафиксированный в страховой части на персональном счете застрахованных лиц, раз в год индексируется по решению соответствующего органа исполнительной власти в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен, установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что 12 июля этого года президент Ильхам Алиев ратифицировал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях".