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Встреча президента с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире

Встреча президента с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире Встреча президента с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 10:37
Встреча президента с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире.

Как сообщает Report, II Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией" сегодня стартует в культурной столице Азербайджана.

Форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.

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Версия на английском языке President Aliyev to meet participants of Shusha Global Media Forum in live broadcast
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin ll Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü canlı yayımlanacaq

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