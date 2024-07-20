Встреча президента с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире

Встреча президента с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками II Шушинского глобального медиа-форума будет вещаться в прямом эфире.

Как сообщает Report, II Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией" сегодня стартует в культурной столице Азербайджана.

Форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.