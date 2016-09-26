Всенародное голосование в Азербайджане считается состоявшимся

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Назначенное на сегодня 26 сентября всенародное голосование (референдум) с целью внести изменения в Конституцию Азербайджана, считается состоявшимся.
Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, референдум считается состоявшимся в случае участия в процессе голосования не менее 25% от общего числа избирателей в едином списке избирателей.
Активность избирателей на 12:00 составляет 30,6% избирателей в едином списке избирателей.
То есть, референдум считается состоявшимся.
İlkin PirəliАвтор новости
Поделиться в Facebook