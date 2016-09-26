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    Всенародное голосование в Азербайджане считается состоявшимся

    Референдум считается состоявшимся в случае участия в процессе голосования не менее 25% от общего числа избирателей в едином списке избирателей

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Назначенное на сегодня 26 сентября всенародное голосование (референдум) с целью внести изменения в Конституцию Азербайджана, считается состоявшимся.

    Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, референдум считается состоявшимся в случае участия в процессе голосования не менее 25% от общего числа избирателей в едином списке избирателей.

    Активность избирателей на 12:00 составляет 30,6% избирателей в едином списке избирателей.

    То есть, референдум считается состоявшимся. 

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