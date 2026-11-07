Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев встретился с министром государственных услуг, труда и социального благосостояния Зимбабве Эдгаром Мойо, министром государственных услуг и наращивания потенциала Габона Лоренсом Манг Ме Нзог Эпс Ндонг, секретарем Министерства государственных услуг, развития человеческого капитала и специальных программ Кении Джефри Киринга Руку, министром почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом Свапаном, государственным секретарем по делам кабинета, руководителем государственных услуг Сейшельских островов Маргарет Муму, министром государственных услуг и социального диалога Чада Абдуллае Мбоду Мбами.

Как сообщили Report в Госагентстве, гости особо подчеркнули значимость международного мероприятия "Саммит ООН по инновациям в управлении: Развитие институтов, готовых к будущему", проведенного в Баку, достигнутые результаты и вклад, который оно внесет в развитие государственного управления.

На встрече с зимбабвийской стороной с удовлетворением было отмечено посещение центра ASAN xidmət президентом этой страны во время визита в Азербайджан. Также было указано, что на основании его поручения будут предприняты необходимые шаги по внедрению опыта ASAN xidmət в их стране. На встрече с кенийской стороной была достигнута договоренность о внедрении модели ASAN xidmət в этой стране и создании соответствующей системы.

Габонская сторона подчеркнула, что обеспечение доступности государственных услуг является одним из приоритетов для их страны. В этой связи было отмечено, что ASAN xidmət является идеальным образцом в сфере организации гибких, прозрачных и ориентированных на граждан услуг, свободных от бюрократических барьеров, и был выражен интерес к изучению и внедрению этого опыта.

Официальные лица Бангладеш, Сейшельских островов и Чада, заявив о своей заинтересованности в подписании соглашения о сотрудничестве по внедрению модели ASAN xidmət в их странах, подчеркнули важность принятия конкретных шагов в этом направлении в кратчайшие сроки. Гостям также была предоставлена информация о направлениях деятельности Центра инновационного развития ASAN, предлагаемых учебных программах, и были обсуждены направления сотрудничества в соответствующей области.