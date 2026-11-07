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    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 18:47
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət

    Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев встретился с министром государственных услуг, труда и социального благосостояния Зимбабве Эдгаром Мойо, министром государственных услуг и наращивания потенциала Габона Лоренсом Манг Ме Нзог Эпс Ндонг, секретарем Министерства государственных услуг, развития человеческого капитала и специальных программ Кении Джефри Киринга Руку, министром почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом Свапаном, государственным секретарем по делам кабинета, руководителем государственных услуг Сейшельских островов Маргарет Муму, министром государственных услуг и социального диалога Чада Абдуллае Мбоду Мбами.

    Как сообщили Report в Госагентстве, гости особо подчеркнули значимость международного мероприятия "Саммит ООН по инновациям в управлении: Развитие институтов, готовых к будущему", проведенного в Баку, достигнутые результаты и вклад, который оно внесет в развитие государственного управления.

    На встрече с зимбабвийской стороной с удовлетворением было отмечено посещение центра ASAN xidmət президентом этой страны во время визита в Азербайджан. Также было указано, что на основании его поручения будут предприняты необходимые шаги по внедрению опыта ASAN xidmət в их стране. На встрече с кенийской стороной была достигнута договоренность о внедрении модели ASAN xidmət в этой стране и создании соответствующей системы.

    Габонская сторона подчеркнула, что обеспечение доступности государственных услуг является одним из приоритетов для их страны. В этой связи было отмечено, что ASAN xidmət является идеальным образцом в сфере организации гибких, прозрачных и ориентированных на граждан услуг, свободных от бюрократических барьеров, и был выражен интерес к изучению и внедрению этого опыта.

    Официальные лица Бангладеш, Сейшельских островов и Чада, заявив о своей заинтересованности в подписании соглашения о сотрудничестве по внедрению модели ASAN xidmət в их странах, подчеркнули важность принятия конкретных шагов в этом направлении в кратчайшие сроки. Гостям также была предоставлена информация о направлениях деятельности Центра инновационного развития ASAN, предлагаемых учебных программах, и были обсуждены направления сотрудничества в соответствующей области.

    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət
    Все больше стран дальнего зарубежья намерены внедрить модель ASAN Xidmət

    Ульви Мехдиев Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ASAN Xidmət
    Фото
    "ASAN xidmət"in ixrac coğrafiyasına yeni ölkələr daxil olur
    44 filmi
    44 filmi

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