© Report https://report.az/storage/news/ec339991d9060b4a861b812e10ec458e/fa46210f-e59e-43f7-93d6-e818c87437f4_292.jpg

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Институте по правам человека Национальной академии наук Азербайджана состоялась церемония вручения сертификата и медали имени "Профессора Ровшана Мустафаева".

Как сообщает Report, на церемонии директор Института по правам человека, депутат Милли Меджлиса Айтен Мустафаева рассказала о преступлениях, совершенных армянами.

Она сказала, что важно более подробно доводить до внимания мировой общественности правду об Азербайджане.

Выступивший президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы, судья Рамин Гурбанов рассказал об избрании президентом комиссии.

Заслуженный журналист, завкафедрой журналистики Бакинского славянского университета Шалала Гасанова рассказала, что является автором 10 фильмов.

После Р.Гурбанов и Ш.Гасанова были награждены сертификатом и медалью имени "Профессора Ровшана Мустафаева".

Напомним, что эта премия была учреждена Институтом прав человека и Международным фондом им. Р.Мустафаева.