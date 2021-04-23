Врио министра здравоохранения Азербайджана - БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева первым заместителем министра здравоохранения Азербайджана был назначен Мусаев Теймур Юсиф оглу, другим распоряжением главы государства он будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения Азербай

Сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева первым заместителем министра здравоохранения Азербайджана был назначен Мусаев Теймур Юсиф оглу, другим распоряжением главы государства он будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Т.Мусаев получил медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете в 1987-1994 годах.

В 2003-2004 годах совершенствовал свои знания в области лапароскопической хирургии в Страсбургском университете. В 2013-2015 годах продолжил обучение на степени магистра в университете RISEBA (Рижская международная школа экономики и делового администрирования) и Рижском университете им. Страдыня.

До этого назначения Т.Мусаев работал в Минздраве начальником отдела.