Временно исполняющие свои обязанности министры и председатели, которые не получили место в правительстве - СПИСОК

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на обнародование нового состава Кабинета министров, все еще не назначены руководители ряда министерств и госкомитетов.

Как сообщает Report, на данный момент должность министра молодежи и спорта исполняет Азад Рагимов, министра культуры - Афульфас Гараев, министра оборонной промышленности - Явер Джамалов, министра здравоохранения - Октай Ширалиев, министра экологии и природных ресурсов - Гусейн Багиров.

Что касается госкомитетов, на данный момент Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей возглавляет Хиджран Гусейнова, Госкомитет по работе с диаспорой - Назим Ибрагимов, Госкомитет по работа с религиозными структурами - Мубариз Гурбанлы, Государственный таможенный комитет - Айдын Алиев, Госкомстат - Тахир Будагов, Госкомитет по вопросам имущества - Кярям Гасанов.

Государственной миграционной службой руководит Фирудин Набиев, Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу - генерал-лейтенант Арзу Рагимов, Агентством продовольственной безопасности - Гошгар Тахмазли, Национальным архивным управлением - Атахан Пашаев.

Напомним, что 21 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров Азербайджанской Республики.