Врач великого лидера: Любовь Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична

Любовь покойного Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична.

Любовь Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична.

Как сообщает Report, об этом известный кардиолог, профессор Мурат Тузджу, лечивший общенационального лидера Гейдара Алиева в Кливлендской клинике в США, заявил во время выступления на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

"Великий лидер заслужил уважение всех мировых лидеров. Когда он был в больнице, руководители многих стран звонили ему и желали выздоровления. В тот период я понял, насколько он важен для мира во всем мире. Особенно близкая дружба связывала их президентом Турции Сулейманом Демирелем", - сказал он.