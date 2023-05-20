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Врач великого лидера: Любовь Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична

Врач великого лидера: Любовь Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична Любовь покойного Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична.
Внутренняя политика
20 мая 2023 г. 13:48
Врач великого лидера: Любовь Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична

Любовь Гейдара Алиева к Азербайджану была безгранична.

Как сообщает Report, об этом известный кардиолог, профессор Мурат Тузджу, лечивший общенационального лидера Гейдара Алиева в Кливлендской клинике в США, заявил во время выступления на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

"Великий лидер заслужил уважение всех мировых лидеров. Когда он был в больнице, руководители многих стран звонили ему и желали выздоровления. В тот период я понял, насколько он важен для мира во всем мире. Особенно близкая дружба связывала их президентом Турции Сулейманом Демирелем", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ulu Öndərin həkimi: "Heydər Əliyev bütün dünya liderlərinin hörmətini qazanmışdı"

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