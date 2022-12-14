Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди

Члены Ассоциации врачей-добровольцев Азербайджана принимают участие в акции протеста, начавшейся 12 декабря на дороге Шуша-Ханкенди. Медицинские работники следят за состоянием здоровья участников акции.

Члены Ассоциации врачей-добровольцев Азербайджана принимают участие в акции протеста, начавшейся 12 декабря на дороге Шуша-Ханкенди. Медицинские работники следят за состоянием здоровья участников акции.

Член Ассоциации, известный хирург, работавший с ранеными во время Второй Карабахской войны, доктор философии в области медицины Анар Юсибов сказал корреспонденту Report, что протесты участников акции оправданы:

"Российские миротворцы препятствуют нашему свободному передвижению по собственной земле. Здесь расхищаются наши природные ресурсы. Нарушается баланс экосистемы, ресурсы используются, а отходы сбрасываются в реки. В конечном итоге, это негативно сказывается на экологии Азербайджана. Люди выражают свое обоснованное недовольство и мы, врачи, присоединились к ним".

Врач подчеркнул, что серьезных проблем со здоровьем у участников акции нет: "Есть граждане с высоким давлением, повышенным уровнем сахара в крови. Люди также обращаются с болью в горле из-за холода мы оказываем им необходимую помощь. За день к нам поступило около 50 обращений".

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.