​Впредь в почтовых отделениях не будет производиться регистрация иностранцев и лиц без гражданства

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ С 1 апреля этого года в почтовых отделениях не будет производиться регистрация, связанная с местожительством иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

Как сообщили из ГМС, впредь иностранцы и лица без гражданства для регистрации по месту жительства могут обращаться в электронном порядке, зайдя на сайт ГМС www.migration.gov. az, или же зарегистрировать, обратившись в региональные миграционные управления ГМС.

Напомним, что госпошлина за регистрацию не выплачивается.

Отметим, что новшество о внесении изменений в Миграционный кодекс вступило в силу согласно закону Азербайджанской Республики от 24 февраля 2015 года после замены слов "информационные ресурсы, почта" в ст. 21.2 кодекса словами "информационные ресурсы".