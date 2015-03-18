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    ​Впредь в почтовых отделениях не будет производиться регистрация иностранцев и лиц без гражданства

    Госпошлина за регистрацию не выплачивается

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ С 1 апреля этого года в почтовых отделениях не будет производиться регистрация, связанная с местожительством иностранцев и лиц без гражданства.

    Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

    Как сообщили из ГМС, впредь иностранцы и лица без гражданства для регистрации по месту жительства могут обращаться в электронном порядке, зайдя на сайт ГМС www.migration.gov. az, или же зарегистрировать, обратившись в региональные миграционные управления ГМС.

    Напомним, что госпошлина за регистрацию не выплачивается.

    Отметим, что новшество о внесении изменений в Миграционный кодекс вступило в силу согласно закону Азербайджанской Республики от 24 февраля 2015 года после замены слов "информационные ресурсы, почта" в ст. 21.2 кодекса словами "информационные ресурсы". 

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