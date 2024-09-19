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Впервые организован инфотур для художников в Суговушан и Талыш

Впервые организован инфотур для художников в Суговушан и Талыш В Азербайджане впервые состоялся инфотур для художников в поселок Суговушан и село Талыш Агдеринского района.
Внутренняя политика
19 сентября 2024 г. 13:33
Впервые организован инфотур для художников в Суговушан и Талыш

В Азербайджане впервые состоялся инфотур для художников в поселок Суговушан и село Талыш Агдеринского района.

Как сообщает Report, поездка организована Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В рамках инфотура была предоставлена информация о восстановительных и строительных работах на этих территориях и процессе возвращения жителей на родные земли.

Художники получили возможность ознакомиться с живописной красотой этих мест. Участники поездки увидели разрушения, учиненные армянами в период оккупации, провели фото- и видеосъемку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani artists embark on groundbreaking tour to Sugovushan, Talish
Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşana və Talışa rəssamların ilk dəfə infoturu təşkil olunub

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