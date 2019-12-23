Глава ЦИК: Впервые в выборах в Азербайджане используются удостоверения личности нового поколения

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"Избирательные участки готовы к проведению выборов на самом высоком уровне. В последние дни в стране были проверены все 5049 участков".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он сказал, что впервые в выборах в Азербайджане используются удостоверения личности нового поколения.

По словам председателя ЦИК, проведены исследования во избежание любых недочетов: "Пока не было никаких жалоб в связи с использованием удостоверений личности нового поколения. По нашим подсчетам, никаких проблем быть не должно. Использование приборов для считывания информации, отправленных в избирательные участки и округи, очень простое. Поэтому не может быть никаких проблем с их использованием. Однако из-за наличия определенных заинтересованных в выборах сторон (как и во всем мире) они могут раздувать определенные факты. Мы сделали все возможное, чтобы не возникло проблем с использованием устройств. В итоге созданы все условия, чтобы азербайджанский избиратель мог воспользоваться своим конституционным правом".