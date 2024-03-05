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Возвращенный солдат: Благодарю Верховного главнокомандующего

Возвращенный солдат: Благодарю Верховного главнокомандующего
Внутренняя политика
5 марта 2024 г. 15:51
Возвращенный солдат: Благодарю Верховного главнокомандующего

Возвращенный в Азербайджан солдат азербайджанской армии Руслан Панахов, который 28 февраля этого года заблудившись перешел в Армению, выразил благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, он сказал журналистам, что хорошо себя чувствует.

"Я очень рад вернуться на родину. Благодарю Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Я знал, что он вызволит меня из плена", - сказал Панахов.

Напомним, что утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачынского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях.

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Версия на азербайджанском языке Vətənə qaytarılan əsgər: Ali Baş Komandana təşəkkürümü bildirirəm

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