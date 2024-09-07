Возвращающаяся в Шушу жительница: Сегодня исполнилась моя заветная мечта

Сегодня исполнилась моя самая заветная мечта, я возвращаюсь в родной города. Продолжу работать, учить детей и там.

Сегодня исполнилась моя самая заветная мечта, я возвращаюсь в родной города. Продолжу работать, учить детей и там.

Как передает Report , об этом сказала возвращающаяся в Шушу бывшая вынужденная переселенка, учительница Айнур Аббасова.

Она отметила, что ее переполняют смешанные чувства.

"Желаю от Всевышнего, чтобы мечта каждого воплотилась в жизнь. Мы благодарны нашему президенту, Верховному главнокомандующему и нашей победоносной армии за то, что они подарили нам эту радость. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази", - заключила А.Аббасова.

Отметим, что сегодня в Шушу отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.