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Возвращающаяся в Шушу жительница: Сегодня исполнилась моя заветная мечта

Возвращающаяся в Шушу жительница: Сегодня исполнилась моя заветная мечта Сегодня исполнилась моя самая заветная мечта, я возвращаюсь в родной города. Продолжу работать, учить детей и там.
Внутренняя политика
7 сентября 2024 г. 07:12
Возвращающаяся в Шушу жительница: Сегодня исполнилась моя заветная мечта

Сегодня исполнилась моя самая заветная мечта, я возвращаюсь в родной города. Продолжу работать, учить детей и там.

Как передает Report, об этом сказала возвращающаяся в Шушу бывшая вынужденная переселенка, учительница Айнур Аббасова.

Она отметила, что ее переполняют смешанные чувства.

"Желаю от Всевышнего, чтобы мечта каждого воплотилась в жизнь. Мы благодарны нашему президенту, Верховному главнокомандующему и нашей победоносной армии за то, что они подарили нам эту радость. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази", - заключила А.Аббасова.

Отметим, что сегодня в Шушу отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

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Версия на азербайджанском языке Şuşaya qayıdan sakin: Ən böyük arzuma çatmışam

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