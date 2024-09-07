Возвращающаяся в Шушу жительница: Сегодня исполнилась моя заветная мечта

Сегодня исполнилась моя самая заветная мечта, я возвращаюсь в родной города. Продолжу работать, учить детей и там.
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Она отметила, что ее переполняют смешанные чувства.
"Желаю от Всевышнего, чтобы мечта каждого воплотилась в жизнь. Мы благодарны нашему президенту, Верховному главнокомандующему и нашей победоносной армии за то, что они подарили нам эту радость. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази", - заключила А.Аббасова.
Отметим, что сегодня в Шушу отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.