Возвращающаяся в родные края жительница Физули: Впереди нас ждут счастливые дни

Меня переполняет чувство радости. Когда мы покидали Физули, мои дети были маленькими. Теперь у меня растут внуки и правнук. Впереди нас ждут счастливые дни.

Меня переполняет чувство радости. Когда мы покидали Физули, мои дети были маленькими. Теперь у меня растут внуки и правнук. Впереди нас ждут счастливые дни.

Об этом сказала Report возвращающаяся в родные края жительница Физули Рахиля Алиева.

Она выразила признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, героическим сынам Родины за освобождение от оккупации азербайджанских земель.

"Да помилует Всевышний души наших шехидов, желаю здоровья гази. Первое, что я сделаю, когда вернусь в Физули, это посещу могилы своих родственников. Спустя 30 лет люди с гордостью возвращаются на освобожденные территории. Для нас там созданы прекрасные условия, построены дома", - сказала она.

Напомним, что сегодня еще 92 жителя Физули выехали в родные края.