Возвращающаяся в родной город жительница Лачына: Мы жили мечтой об этом дне

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.
Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из Лачына Афет Новрузова, делясь впечатлениями в преддверии возвращения в родной город.
Напомнив, что наша азербайджанская армия под руководством президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала историческую победу, А.Новрузова сказала, что возвращается сегодня в родной Лачын благодаря им.
"Главное, что мы отомстили за наших шехидов. Хотя нам дорога каждая пядь Родины, но уголок, где человек родился и вырос, тянет к себе. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, лачынская земля для нас священна. Я каждый день молюсь, чтобы все вынужденные переселенцы и беженцы вернулись на родную землю", - добавила Афет Новрузова.