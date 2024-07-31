Возвращающаяся в родной город жительница Лачына: Мы жили мечтой об этом дне

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.

Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из Лачына Афет Новрузова, делясь впечатлениями в преддверии возвращения в родной город.

Напомнив, что наша азербайджанская армия под руководством президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала историческую победу, А.Новрузова сказала, что возвращается сегодня в родной Лачын благодаря им.

"Главное, что мы отомстили за наших шехидов. Хотя нам дорога каждая пядь Родины, но уголок, где человек родился и вырос, тянет к себе. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, лачынская земля для нас священна. Я каждый день молюсь, чтобы все вынужденные переселенцы и беженцы вернулись на родную землю", - добавила Афет Новрузова.