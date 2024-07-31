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Возвращающаяся в родной город жительница Лачына: Мы жили мечтой об этом дне

Возвращающаяся в родной город жительница Лачына: Мы жили мечтой об этом дне Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.
Внутренняя политика
31 июля 2024 г. 07:29
Возвращающаяся в родной город жительница Лачына: Мы жили мечтой об этом дне

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.

Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из Лачына Афет Новрузова, делясь впечатлениями в преддверии возвращения в родной город.

Напомнив, что наша азербайджанская армия под руководством президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала историческую победу, А.Новрузова сказала, что возвращается сегодня в родной Лачын благодаря им.

"Главное, что мы отомстили за наших шехидов. Хотя нам дорога каждая пядь Родины, но уголок, где человек родился и вырос, тянет к себе. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, лачынская земля для нас священна. Я каждый день молюсь, чтобы все вынужденные переселенцы и беженцы вернулись на родную землю", - добавила Афет Новрузова.

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Версия на азербайджанском языке Laçına qayıdan sakin: Sonuncu dəfə bu qədər xoşbəxt olduğumu xatırlamıram

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