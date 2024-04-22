Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Мы жили мечтой об этом дне

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.

Об этом сказала корреспонденту Report бывшая вынужденная переселенка из Физули Сахиля Ибишова, делясь впечатлениями в преддверии возвращения в родной город.

Она отметила, что показывала своим внукам землю прадедов на фотографиях, теперь у них есть возможность увидеть эти места своими глазами.

"Теперь они своими глазами увидят, как красив Физули. У нас много планов, молю Всевышнего, чтобы дал нам возможность их реализовать. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази, которые под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева освободили наши земли", - добавила С.Ибишова.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.