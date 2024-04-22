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Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Мы жили мечтой об этом дне

Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Мы жили мечтой об этом дне Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.
Внутренняя политика
22 апреля 2024 г. 06:59
Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Мы жили мечтой об этом дне

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.

Об этом сказала корреспонденту Report бывшая вынужденная переселенка из Физули Сахиля Ибишова, делясь впечатлениями в преддверии возвращения в родной город.

Она отметила, что показывала своим внукам землю прадедов на фотографиях, теперь у них есть возможность увидеть эти места своими глазами.

"Теперь они своими глазами увидят, как красив Физули. У нас много планов, молю Всевышнего, чтобы дал нам возможность их реализовать. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази, которые под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева освободили наши земли", - добавила С.Ибишова.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.

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Версия на азербайджанском языке Füzuliyə qayıdan sakin: Bu günün arzusu ilə yaşamışıq

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