Возвращающаяся в родной город жительница Физули: Мы жили мечтой об этом дне

Мы жили мечтой об этом дне, словами чувства не выразить.
Об этом сказала корреспонденту
Она отметила, что показывала своим внукам землю прадедов на фотографиях, теперь у них есть возможность увидеть эти места своими глазами.
"Теперь они своими глазами увидят, как красив Физули. У нас много планов, молю Всевышнего, чтобы дал нам возможность их реализовать. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази, которые под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева освободили наши земли", - добавила С.Ибишова.
Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.