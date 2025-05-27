О нас

Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства

Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства Жительница села Кянгярли Агдамского района Чичяк Бабаева высказала слова благодарности президенту Азербайджана за возможность вернуться к родному очагу.
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 06:50
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства

Жительница села Кянгярли Агдамского района Чичяк Бабаева высказала слова благодарности президенту Азербайджана за возможность вернуться к родному очагу.

Как сообщает Report, в преддверии отправки очередной группы бывших вынужденных переселенцев в Кянгярли Ч.Бабаева поделилась своими впечатлениями.

"Желаю от Всевышнего долгих лет жизни нашему президенту, он подарил нам эту прекрасную возможность вернуться домой", - сказала она.

Чичяк Бабаева также пожелала упокоения душ шехидов, которые отдали свои жизни во имя высокой цели.

"Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази, благодаря им сегодня мы возвращаемся в родное село", - заключила бывшая вынужденная переселенка.

Напомним, что в Кянгярли сегодня возвращается очередная группа жителей. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 693 человек (157 семей).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Doğma yurduna qayıdan Kəngərli sakini dövlət başçısına təşəkkür edib

Другие новости из категории

Жительница Кянгярли: Буду заниматься в родном селе земледелием
Жительница Кянгярли: Буду заниматься в родном селе земледелием
27 мая 2025 г. 07:02
В село Кянгярли Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ село Кянгярли Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
27 мая 2025 г. 06:20
В Нахчыване по распоряжению об амнистии смягчено наказание одному осужденному
ФотоВ Нахчыване по распоряжению об амнистии смягчено наказание одному осужденному
26 мая 2025 г. 18:33
Сахиба Гафарова и председатель Сената Египта обсудили расширение отношений Баку и Каира
ФотоСахиба Гафарова и председатель Сената Египта обсудили расширение отношений Баку и Каира
26 мая 2025 г. 18:07
В Азербайджане 398 899 избирателей являются бывшими вынужденными переселенцами
В Азербайджане 398 899 избирателей являются бывшими вынужденными переселенцами
26 мая 2025 г. 17:08
В дополнительные списки избирателей на муниципальных выборах включены около 3 тыс. человек
В дополнительные списки избирателей на муниципальных выборах включены около 3 тыс. человек
26 мая 2025 г. 17:07
Распоряжение о помиловании исполнено в пенитенциарном учреждении №10
ФотоРаспоряжение о помиловании исполнено в пенитенциарном учреждении №10
26 мая 2025 г. 17:06
Глава ЦИК: В Азербайджане самому старшему избирателю 135 лет
Глава ЦИК: В Азербайджане самому старшему избирателю 135 лет
26 мая 2025 г. 17:03
Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении участкового типа №2
ФотоРаспоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении участкового типа №2
26 мая 2025 г. 16:53
Гражданин Пакистана поблагодарил президента Азербайджана за помилование
Гражданин Пакистана поблагодарил президента Азербайджана за помилование
26 мая 2025 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi