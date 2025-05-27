Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства

Жительница села Кянгярли Агдамского района Чичяк Бабаева высказала слова благодарности президенту Азербайджана за возможность вернуться к родному очагу.

Жительница села Кянгярли Агдамского района Чичяк Бабаева высказала слова благодарности президенту Азербайджана за возможность вернуться к родному очагу.

Как сообщает Report , в преддверии отправки очередной группы бывших вынужденных переселенцев в Кянгярли Ч.Бабаева поделилась своими впечатлениями.

"Желаю от Всевышнего долгих лет жизни нашему президенту, он подарил нам эту прекрасную возможность вернуться домой", - сказала она.

Чичяк Бабаева также пожелала упокоения душ шехидов, которые отдали свои жизни во имя высокой цели.

"Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази, благодаря им сегодня мы возвращаемся в родное село", - заключила бывшая вынужденная переселенка.

Напомним, что в Кянгярли сегодня возвращается очередная группа жителей. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 693 человек (157 семей).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.