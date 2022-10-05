Возрожденный памятник Натаван на родине, село Хыдырлы, новая дорога в Агдам - РЕПОРТАЖ

В освобожденном от оккупации Агдамском районе проводятся широкомасштабные строительные и восстановительные работы.

В освобожденном от оккупации Агдамском районе проводятся широкомасштабные строительные и восстановительные работы.

Командированные в Агдам сотрудники Report сначала посетили надгробный памятник Хуршидбану Натаван, который был открыт президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой 4 октября.

Отметим, что с учетом проведения в нынешнем году 190-летия Хуршидбану Натаван распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 марта 2022 года, Министерство культуры приступило в юбилейном году к работам по восстановлению этого надгробного памятника.

Надгробный памятник поэтессы изготовлен скульптором Кянаном Алиевым в соответствии с его первоначальным видом из серого гранита высотой 350 сантиметров и установлен на прежнем месте. Рафи Зейналов, осуществивший камнетесные работы при возведении в 1982 году в Агдаме надгробного памятника, автором которого является Эльджан Шамилов, спустя 40 лет проделал ту же работу для аналогичного памятника. В связи с этим подготовлен также небольшой фильм, в котором Рафи Зейналов делится воспоминаниями.

Затем представители СМИ посетили село Хыдырлы Агдамского района, фундамент которого была заложен 4 октября с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что в селе Хыдырлы, расположенном в 3-х километрах от центра города Агдам, планируется разместить 5990 человек (1500 семей). Общая проектируемая территория составляет 418 гектаров. С учетом бытовой нагрузки населения, которое будет здесь проживать, на первом этапе возведения кварталов выделен земельный участок в 160 гектаров. На первом этапе в село будет переселен 2951 человек, для которых планируется построить 719 частных домов. Строительные работы в Хыдырлы начнутся 10 октября этого года. Строительство в селе планируется завершить 10 апреля 2024 года.

Представители СМИ также ознакомились с работой, проделанной на недавно отстроенной автомобильной дороге Барда-Агдам длиной 44,5 километра и шириной 26,5 метров. Автомобильная дорога, построенная в соответствии с первым техническим уровнем, с учетом плана развития Карабаха, состоит из четырех полос движения. Вдоль дороги планируется построить 4 моста, в том числе 3 придорожных пешеходных перехода. Также на автодороге строится 29 автобусных остановок. Строительство 14 из них завершено.