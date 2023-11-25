Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах

12:31

Утверждения, что "в Лачыне все дорого", "расходы на жизнь здесь высоки" - абсурд.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал заместитель директора ОАО Laçın Abadlıq Эльнур Абдуллаев в беседе с членами Союза парламентских журналистов.

По словам Абдуллаева, строительство и благоустройство в Лачине началось в сентябре прошлого года.

"Работы начались в октябре 2022 года и были завершены в течение восьми месяцев. Несмотря на сильные зимние холода, они не прекращались и велись интенсивно. 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Лачын и вручил ключи от домов 20 семьям. Сейчас практически каждую неделю сюда возвращаются лачынцы. В Лачын уже переселились 346 семей (1326 человек). В село Забух вернулась 121 семья (475 человек). То есть общее число возвращенцев составило 467 семей (1801 человек)", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что до оккупации в городе Лачын, кроме административных зданий было 2 020 частных, 29 жилых зданий.

"Во время оккупации 1 500 из частных домов были разрушены. После освобождения была сделана инвентаризация, которая показала наличие около 500 частных домов и административных зданий. С них и началось восстановление жилового фонда и общественных зданий. Нужно было выяснить, кому они принадлежали. Были проложены все необходимые магистральные коммуникации. В городе нет проблем с электричеством, природным газом и водоснабжением. Кроме того, в Лачыне продолжается строительство на 712 объектах: 75 общественных зданий, 628 частных домов, 9 многоквартирных на 144 квартиры. Нам было поручено восстановить город в первозданном виде, поэтому постарались максимально сохранить его архитектурный стиль города", - сказал Абдуллаев.

Центральная улица Лачына будет наподобие "Торговой" в Баку

Абдуллаев подчеркнул, что площадь Флага в Лачыне задумана совершенно иначе.

"На территории, где находится 22 дома и на которую мы смотрим с Площади флага, строится музей оккупации под открытым небом. Цель - показать армянский вандализм. Мы задумали центральную улицу как туристическую зону. Здесь будет запрещено движение транспорта, то есть это что-то вроде "Торговой" в Баку.

Замдиректора ОАО Laçın Abadlıq сказал, что в районе уже работают несколько интернет – провайдеров. "Здесь нет проблем с интернетом и связью", - добавил Абдуллаев.

Он подчеркнул, что вопрос занятости населения является приоритетным.

"На территории села Зеирди недалеко от города мы построили Агропромышленный парк площадью 52 га. Предполагается, что там будут работать 46 предприятий на 1169 рабочих мест. Мы уже обеспечили занятость 430 жителей Лачына.

Семь предприятий уже действуют. Имеются обувное производство, производство текстиля, эфирных масел, животноводческие, тепличные хозяйства -12. Мы создадим бренд "Лачын", пока продукция в теплицах предусмотрена только для жителей района", - сказал Абдуллаев.

Он добавил, что строительные работы в городе выполняются согласно его генеральному плану.

"В городе будет ряд многоэтажных зданий. В целом в нем будут проживать 3 838 семей (13 122 человек). Мы стараемся сделать все, что создать условия для возвращения на родные земли", - отметил Абдуллаев, заметив, что Лачын уже напоминает швейцарские городки в Альпах.