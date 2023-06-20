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Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ

Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ В освобожденном от вражеской оккупации спустя 28 лет Лачыне вот уже два года продолжаются строительные и восстановительные работы. Реализуется ряд проектов для обеспечения возвращающихся в родные края лачынцев работой, их безопасности и благосостояния.
Внутренняя политика
20 июня 2023 г. 09:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ

В освобожденном от вражеской оккупации спустя 28 лет Лачыне вот уже два года продолжаются строительные и восстановительные работы. Реализуется ряд проектов для обеспечения возвращающихся в родные края лачынцев работой, их безопасности и благосостояния.

Командированный в Лачын сотрудник Report сообщает, что строительство новых домов в Лачыне стартовало с сентября прошлого года, и уже более 50 семей были переселены в этот город.

27-28 мая посетивший Лачынский район президент Ильхам Алиев заложил фундамент жилого квартала.

Кроме того, продолжаются работы по созданию бульвара вдоль реки в Лачыне. В генплане города также предусмотрено строительство больницы, мемориального парка, включающего музеи “Оккупация” и “Победа”, дошкольных и полных средних учебных заведений, профшколы, объектов культуры и туризма.

По линии Фонда Гейдара Алиева в Лачыне будет построен комплекс мечети.

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Версия на английском языке ФотоReviving Lachin - REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоHər qarışına nəfəs verilən şəhər - Laçından REPORTAJ

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