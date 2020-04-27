Возобновлена деятельность в следующих областях работы и услуг - СПИСОК

Принято решение с 27 апреля ослабить некоторые ограничения в рамках карантинного режима в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом 24 апреля принял решение Оперативный штаб при Кабинете министров.
Так, возобновлена деятельность в следующих областях работы и услуг:
● индивидуальное обучение и репетиторство (кроме групповых занятий)
● продажа книг
● продажи газет
● продажа канцтоваров
● печать и копирование
● фотостудии
● услуги по уборке в отдельных квартирах
● услуги по пошиву одежды
● продажа косметики и парфюмерии
● продажа одежды
● продажа обуви и кожгалантереи
● продажа золота и других украшений и ломбард
● продажа и ремонт мобильных устройств, запчастей и аксессуаров
● продажа и ремонт компьютерной техники
● продажа электроники и бытовой техники
● продажа мебели
● продажа автомобилей
● продажа химической продукции
● продажа цветов и растительных продуктов
● продажа сельхозтехники, запчастей и оборудования
● продажа удобрений и агрохимических продуктов
Ограничение на деятельность указанных сфер при торговых центрах и моллах остается в силе.