Возобновлена деятельность в следующих областях работы и услуг - СПИСОК

Принято решение с 27 апреля ослабить некоторые ограничения в рамках карантинного режима в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом 24 апреля принял решение Оперативный штаб при Кабинете министров.

Так, возобновлена деятельность в следующих областях работы и услуг:

● индивидуальное обучение и репетиторство (кроме групповых занятий)

● продажа книг

● продажи газет

● продажа канцтоваров

● печать и копирование

● фотостудии

● услуги по уборке в отдельных квартирах

● услуги по пошиву одежды

● продажа косметики и парфюмерии

● продажа одежды

● продажа обуви и кожгалантереи

● продажа золота и других украшений и ломбард

● продажа и ремонт мобильных устройств, запчастей и аксессуаров

● продажа и ремонт компьютерной техники

● продажа электроники и бытовой техники

● продажа мебели

● продажа автомобилей

● продажа химической продукции

● продажа цветов и растительных продуктов

● продажа сельхозтехники, запчастей и оборудования

● продажа удобрений и агрохимических продуктов

Ограничение на деятельность указанных сфер при торговых центрах и моллах остается в силе.